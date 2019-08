Seltenes Dienstjubiläum : Hans Knelleken ist seit 50 Jahren im öffentlichen Dienst aktiv

Rommerskirchen Der langjährige Leiter des Rommerskirchener Ordnungsamts zählt nicht zuletzt auch Rat und Hilfe für die Bürger zu seinen Aufgaben.

Zu einem ganz besonderen Jubiläum konnte jetzt Bürgermeister Martin Mertens gratulieren. Am 1. August 1969 begann der heutige Ordnungsamtsleiter Hans Knelleken (67) im Amt Nievenheim, damals noch zum ehemaligen Kreis Grevenbroich gehörend, seine Ausbildung. Würde das Jubiläum in Ehejahren gemessen, hätte der ausgebildete Standesbeamte eine Goldene Hochzeit mit dem öffentlichen Dienst zu feiern.

Martin Mertens würdigt den Jubilar als „absolutes Urgestein in der Gemeindeverwaltung. Ich freue mich sehr, mit Hans Knelleken einen solch engagierten Aktivposten in der Gemeindeverwaltung zu wissen.“ Nicht umsonst habe die Gemeinde Knellken beim Neujahrsempfang im Januar mit ihrer Ehrengabe ausgezeichnet – als ersten Mitarbeiter des Rathauses überhaupt. Mittlerweile ist er seit fast 43 Jahren in Rommerskirchen tätig. Mitte der 1980-er Jahre übernahm der schon zuvor auch im Ordnungsamt tätige Knelleken das Einwohnermelde-, Standes- und Wahlamt. Vorübergehend kam das Grünflächenamt hinzu, später dann dauerhaft das Ordnungsamt sowie das Bürgerbüro. Als Ordnungsamtsleiter dürfte Knelleken den meisten Rommerskirchenern bekannt sein. Gelangweilt hat sich der gebürtige Broicher in dieser Funktion nie, wie er in einem früheren Gespräch mit der NGZ einmal feststellte. Seine Verwaltungsausbildung, die ihn unter anderem ins Schulverwaltungsamt Dormagen geführt hatte, empfand er nach eigenen Worten als eher „dröge“.