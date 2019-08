Bezirk Nettesheim : Dirk Lützler ist neuer Bezirkskönig

Frixheim Mit Ehefrau Angela repräsentiert er zugleich die Bruderschaft in Hoeningen.

Beim Vogelschuss auf dem Schießstand der Frixheimer Schützenhalle waren acht Bruderschaftskönige angetreten, was einer Quote von 100 Prozent entspricht, konnten doch drei Bruderschaften keinen König stellen. Dirk Lützler holte sich den Titel mit dem 46. Schuss im sechsten Durchgang. Lützler wollte nicht bloß mitmachen, vielmehr war der Coup durchaus geplant, wie er kurz nach dem erfolgreichen Vogelschuss sagte. Am Ende kam der Sieg dennoch „überraschend“, wie Lützler einräumte: Zuvor nämlich hatten zwei bis drei Mitbewerber einen „Matchball“ vergeben und scheiterten daran, dem arg lädierten Holzvogel den letzten Rest zu geben – bis Dirk Lützler den entscheidenden Schuss abfeuerte. Lützlers Bilanz dürfte durchaus rekordverdächtig sein: Erst an Christi Himmelfahrt sicherte er sich die Königswürde in Hoeningen, wo er dann an Pfingsten mit seiner Frau Angela amtierte. 2016/2017 amtierten die beiden als Königspaar des Schützenvereins Widdeshoven-Hoeningen.