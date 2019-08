Ärger um Tierkot : Gemeinde appelliert an „Vernunft der Tierhalter“

Tierkot sorgte zuletzt häufiger für Ärger in Rommerskirchen. Foto: dpa/Ralf Hirschberger

Rommerskirchen Bei nur wenigen Themen schlugen in den vergangenen Wochen insbesondere in den sozialen Medien, etwas in der Facebook-Gruppe „Die Rommerskirchener Buschtrommel“, die Wogen höher als bei der Diskussion um tierische Hinterlassenschaften, seien es die von Hunden oder Pferden.

Die Gemeinde spricht von „Ausreißern“ und verweist in einem „Appell an die Vernunft der Tierhalter“ auch auf „Spielregeln“, die es einzuhalten gelte. Die Verwaltung bittet die Tierhalter darum, Pferdedung und Hundekot im öffentlichen Verkehrsraum zu beseitigen. Die Rechtslage ist eindeutig, gemäß der geltenden ordnungsbehördlichen Satzung haben Tierhalter die Pflicht, die durch ihre Vierbeiner verursachten Schäden „unverzüglich und schadlos“ zu beseitigen. Wer dieser Verpflichtung nicht nachkomme, „verhält sich ordnungswidrig und kann mit einem Bußgeld belegt werden“, heißt es in der Erklärung.

Auch sollte auf keinen Fall der Hund aus Mangel an Zeit oder Lust zur Verrichtung seines “Geschäfts” allein auf die Straße geschickt werden. Durch eine derartig verantwortungslose Verhaltensweise setzten sich Hundehalter nicht nur den Vorwürfen ihrer Mitbürger aus, sie handelten ebenso ordnungswidrig, heißt es.

(S.M.)