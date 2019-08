Freizeit in Rommerskirchen : Feldbahnmuseum zwischen Löschübung und Nikolausfahrten

Der Löschzug Evinghoven bei seiner jährlichen Löschübung im Feldbahnmuseum Oekoven. Foto: Tinter, Anja (ati)

Oekoven Das Feldbahnmuseum in Oekoven hofft, dass es sein Bistro so schnell wie möglich wieder öffnen kann – möglichst schon am 1. September.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Sebastian Meurer

Brandalarm im Feldbahnmuseum: Rauch drang aus dem Waggon, in dem sich ein vermisster Passagier befand. Der Löschzug Evinghoven in der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde unter Leitung von Frank Engels war auf dem Gelände des Feldbahnmuseums bei sengender Sonne in voller Montur in Windeseile zur Stelle.

Gemäß der Devise „Rettung zuerst“ liefen sofort einige Feuerwehrleute zum Waggon, um zu sehen, inwieweit ein Betreten relativ gefahrlos möglich war. Ihre Kameraden legten derweil im Laufschritt die Schläuche aus, um auf der anderen Seite des Waggons eilends zum Löschangriff überzugehen. Längst bevor der beendet war, konnte der Vermisste gerettet und in Sicherheit gebracht werden.

So war das Szenario, das sich dem interessierten Publikum beim monatlichen Fahrtag im Feldbahnmuseum bot, wobei es sich natürlich um eine Löschübung handelte, die gerade auch viele Kinder in ihren Bann zog – der „Gerettete“ war eine Puppe. Ironischerweise pflegt es in dem von Problemen mit den für den Brandschutz zuständigen Behörden geplagten Museum lediglich ein Mal im Jahr zu brennen, dann nämlich wenn die Feuerwehr zu Gast ist. Seit etlichen Jahren ist das Feldbahnmuseum Gastgeber für die sommerliche Löschübung der Evinghovener Feuerwehreinheit. Ist das Verhältnis zu den Feuerwehrleuten stets konfliktfrei, geht das Tauziehen um den Brandschutz nach wie vor weiter.

Nachdem ein verwaltungsgerichtlicher Vergleich Ende 2018 den zuvor vom Rhein-Kreis Neuss unterbundenen Fahrbetrieb in diesem Jahr wieder ermöglicht hatte, geht es für das Feldbahnmuseum nun darum, in der Gemengelage widerstreitender Gutachten einen Forderungskatalog des Kreis-Brandschutzexperten Marcus Hons abzuarbeiten. Marcus Mandelartz, Chef des Feldbahnmuseums, hofft, dass noch vor dem nächsten Fahrtag am Sonntag, 1. September, die Genehmigung für die Wiedereröffnung des Bistros vorliegt.

Ein absolutes, für den Museumsverein existenziell erforderliches „Muss“ ist der ungehinderte Bistro-Betrieb, nach den Worten von Marcus Mandelartz in jedem Fall mit Blick auf die Nikolausfahrten im Advent. Auch wenn da genehmigungstechnisch gleichfalls noch einiges offen ist, haben die Vorbereitungen dafür längst begonnen. Ute Mandelartz, die Frau des Museumschefs, hat die „Schokoladen-Nikoläuse“ bereits im Juli en gros geordert. Im Herbst ist beim Großhandel nicht mehr viel zu holen, der allenfalls bereits fürs nächste Jahr plant.