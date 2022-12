Soziales Engagement in Alpen und Xanten Lions Club hilft Tafel über den Winter

Dass man sich zur Bekanntgabe der Spende im Supermarkt von Edeka Luft am Adenauerplatz in Alpen getroffen hat, war daher kein Zufall. „Wir stellen der Tafel bei Edeka ein zusätzliches Budget in Höhe dieser 4000 Euro zur Verfügung. Damit kann sie ihre benötigten Waren einkaufen“, so Neske. Der Präsident betonte, dass es zum Selbstverständnis der Löwen gehört, den Menschen zu dienen.