Personalkosten in Alpen Projektmanager bleibt ein Wunschkind der Grünen

Der Wunsch der Alpener Grünen, im Rathaus einen Projektmanager einzustellen, der auch den Umwelt- und Klimaschutz nach vorne bringen soll, ist im Haupt und Finanzausschuss durchgefallen. Grünen-Sprecher Peter Nienhaus wies darauf hin, dass in der Vergangenheit immer mal wieder größere Investitionsmaßnahmen in der Gemeinde „aus dem Ruder gelaufen“ seien. Den Glauben an die Zusicherung der Verwaltung, die Probleme abzustellen, habe er inzwischen verloren. Und eine solche Stelle, mit rund mit 75.000 Euro pro Jahr dotiert, sei immer noch günstiger als externe Kräfte zu bezahlen.