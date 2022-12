Sprachunterricht für Flüchtlinge Lions finanzieren Deutsch-Bücher

Am Stiftsgymnasium in Xanten werden in diesem Schuljahr sieben Mal so viele Flüchtlinge unterrichtet wie noch vor einigen Monaten. Statt drei sind es 21 Jugendliche, die mit ihren Familien aus ihrer Heimat fliehen mussten und nun Deutsch lernen, wie Schulleiterin Corinna Dickmann berichtet. Allein 18 seien aus der Ukraine nach Xanten gekommen.