Advent in Alpen Gänsehautmomente bei Mitsing-Ding

Wenn Menschen singend in eine Kirche kommen, kann der Abend nur schön werden. So war‘s auch am Samstag, als das Team Home.Alpenmusik am „Tag der Menschenrechte“ mit der Flüchtlingshilfe und der evangelischen Kirchengemeinde zum „Mitsing-Ding“ ins Gotteshaus eingeladen hatte. Alle durften – alte Adventslieder, moderne Christmas-Songs und das ein oder andere Lied vom „Home Festival“. Alle stimmten aus voller Kehle ein. Textsicherheit war nicht erforderlich: Auf einer Leinwand im Altarraum wurden die Strophen bis in den letzten Winkel der Kirche sicht- und so mitsingbar.