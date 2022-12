Lichterfahrt in Xanten und Alpen „Liebe Landwirte, es war wieder eine tolle Aktion von Euch“

Am Sonntag, 11. Dezember, fahren die Landwirte durch die Gemeinde Sonsbeck. Start ist um 16.15 Uhr am Kerstgenshof Labbeck. Über Marienbaumer Straße und Hufscher Weg wird das Kinderheim Hauschenhof angesteuert. Dann geht’s über die Reichswaldstraße und Uedemer Straße zum Haus Schöneck und weiter über Marienbaumer Straße und Dassendaler Weg zum Gerebernushaus in Sonsbeck. Entlang Pachland und Zur Licht kommen die Landwirte dann am LVR-Wohnheim an, um anschließend über Zur Licht und Danziger Straße beim Verein „Besondere Kinder“ Halt zu machen. Zu bestaunen sind die Traktoren ferner an der Stettiner Straße, Alpener Straße, Gelderner Straße, Holländische Straße, Hülsstraße, Hermesweg, Domenicus-Hacks-Weg und St.-Bernardin-Straße, worüber die Wohnanlage St. Bernardin in Hamb erreicht wird. Abschließend fährt der Konvoi über Am Steeg, Everdonk, Gelderner Straße, Graf-Haeseler-Weg zum Reitplatz Graf Haeseler am Waldrestaurant Höfer.