Global Nachhaltige Kommune Rheinberg Politik berät über Leitlinien für Rheinbergs Entwicklung

Verabschiedet werden soll am Dienstag auch eine Nachhaltigkeitsstrategie aus dem Projekt „Global Nachhaltige Kommune NRW“ (GNK). Was rund 40 Frauen und Männer aus dem Stadtgebiet – Verwaltungsmitarbeiter, Politiker und Unternehmer ebenso wie „ganz normale“ Bürger und Bürgerinnen – in den vergangenen eineinhalb Jahren in Arbeitsgruppen erarbeitet haben, gilt als zukünftiger Handlungsrahmen für die Entwicklung der Stadt Rheinberg. Die formulierten Leitlinien, strategischen und operativen Ziele gelten als Leitfaden der kommunalen Verwaltung. Sie sollen einen fortlaufenden Verbesserungsprozess anstoßen, die Nachhaltigkeitsstrategie soll regelmäßig auf ihre Wirksamkeit überprüft und fortgeschrieben werden. Zentrale Fragen bei GNK sind: Wie möchten wir zukünftig in Rheinberg leben? Wie möchten wir uns für Krisen wappnen? Wie erreichen wir ein faires Miteinander und den Einklang mit der Natur? Wie können sich möglichst viele Menschen einbringen? Wie sollte die Verwaltung organisiert sein, um sich zukunftsfähig aufzustellen?