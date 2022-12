Brauchtum in Rheinberg Schönes Adventssingen auf dem Bruckmanns Hof

Am Abend sei dann hoch zu Ross Sankt Nikolaus geritten. Sein Pferd, an Mähne und Beinen mit vielen kleinen Lichtern geschmückt, sorgte in der Dunkelheit für zauberhaften Glanz. Bei einem Blick in sein goldenes Buch stellte der Nikolaus schnell fest, dass es in Winterswick offenbar nur brave Kinder gibt. Es habe überhaupt keinen Grund gegeben, irgendeinem Kind eine Rüge auszusprechen, deshalb belohnte er alle mit einer großen Tüte Leckereien.