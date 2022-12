Untertützung für Diakonie Lions spenden erneut für die Wochenendschule

Mit einer weiteren Spende von 1200 Euro besuchte jetzt der Integrationsbeauftragte des Clubs, Samuel Awasum, die Diakonie. Er zeigte sich beeindruckt davon, in welch guter Form und mit welch guter Qualität diese Maßnahme für die Kinder durchgeführt wird. „Hier wird samstags in drei Gruppen in fühlbar wohltuender Atmosphäre Unterricht in Deutsch und Mathematik erteilt. Die in drei Gruppen nach Alter und Leistungsstärke eingeteilten Kinder sind emsig bei der Sache und merken, dass sie in guten Händen sind“, stellt Awasum stolz fest.