Investionen in Alpen Politik will Legionellen bei Borussia Veen „bekämpfen“

Alpen · Seit Jahren gibt in einem Umkleidegebäude am Sportplatz Probleme mit Legionellenbefall. Die sollen von der Wurzel her behoben werden. Die Verwaltung sucht zur Finanzierung der Maßnahmen noch Fördertöpfe.

12.12.2022, 12:34 Uhr

Im Klubheim der Veener Borussia gibt es Investitionsbedarf. Foto: Armin Fischer (arfi)