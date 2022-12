Standortuche in Rheinberg Spektakel-Markt vielleicht noch einmal an der Kirche

Der Rheinberger Spektakel-Adventsmarkt ist vorbei und war erfolgreich. Das Wetter hat mitgespielt, die Besucher strömten, der Glühwein ebenfalls, die Organisatoren und Händler sind zufrieden (wir berichteten). Im 25. Jahr von Spektakel sollte der 23. Adventsmarkt der letzte an der Evangelischen Kirche an der Rheinstraße sein. Corinna Gribl, erste Vorsitzende des Spektakel-Vereins, hatte im Vorfeld der Veranstaltung bereits über die Suche nach einem neuen Standort für 2023 berichtet. Hauptgrund für den Wechsel ist, dass die Kirchengemeinde ihre Fläche baulich verändern will und dadurch der Platz hinter der Kirche wegfällt. Nun habe ihr die Kirchengemeinde kurzfristig mitgeteilt, dass der Adventsmarkt möglicherweise im kommenden Jahr noch einmal am bisherigen Standort stattfinden kann. Offenbar verzögern sich die Baupläne der Gemeinde. „Genaueres erfahren wir erst Ende Februar“, sagte Corinna Gribl am Montag. „Bis dahin will sich die Kirchengemeinde äußern. Wir werden unabhängig davon unsere Suche nach einem neuen Standort weiterverfolgen.“ Spektakel möchte seine Märkte künftig gerne am Spanischen Vallan im Stadtpark ausrichten. Das Konzept, zusammen mit einer Veranstalter-Gemeinschaft zu agieren, soll bestehen bleiben.