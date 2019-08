Ausbildung : Die Volksbank begrüßt acht neue Auszubildende

Am 1. August hat das neue Ausbildungsjahr begonnen. Die Volksbank Niederrhein hat acht Neulinge begrüßt.

Mit Beginn des neuen Ausbildungsjahres sind am 1. August acht neue Auszubildende bei der Volksbank Niederrhein gestartet. Vorstandsvorsitzender Guido Lohmann und Ausbildungsleiterin Kathrin Jetten begrüßten die neuen Auszubildenden, die sich im Auswahlverfahren gegen eine Vielzahl von Bewerbern durchgesetzt hatten.

Mit aktuell 21 Nachwuchskräften ist die Volksbank eines der ausbildungsstärksten Unternehmen der Region. „Wir investieren gezielt in erstklassige Ausbildung und bieten jungen Menschen Perspektiven. Und wir stellen unseren Berufsstartern bei guten Leistungen schon jetzt eine spätere Übernahme in Aussicht“, so Lohmann.