„Überzeugende Führungspersönlichkeiten“ : Volksbank Niederrhein verlängert Vorstandsverträge

Alpen Guido Lohmann und Dieter Hackstein bleiben an der Spitze der Volksbank Niederrhein: Ihre Verträge wurden vorzeitig verlängert. Für die nächsten Jahre solle früh eine personelle und strategische Kontinuität sichergestellt werden, sagte der Aufsichtsratsvorsitzende Josef Weitz.

Der Aufsichtsrat der Volksbank Niederrhein hat die Verträge mit Vorstandschef Guido Lohmann und Vorstandsmitglied Dieter Hackstein vorzeitig verlängert. Damit habe das Unternehmen auch in den nächsten Jahren „überzeugende Führungspersönlichkeiten an der Spitze“, erklärte der Aufsichtsratsvorsitzende Josef Weitz in einer Mitteilung. Lohmann war 2008 aus dem Vorstand des damaligen Dax-Unternehmens Postbank AG zur Volksbank Niederrhein gewechselt. Hackstein hatte als Auszubildender im Unternehmen angefangen und war 2012 in den Vorstand berufen worden.