Am 1. Dezember geht’s los : Dinslakener Adventskalender startet

Ab dem 1. Dezember wird in einem Geschäft der Dinslakener City an jedem Tag ein Törchen geöffnet. Foto: Büttner, Martin (m-b)

Dinslaken 24 Gewerbetreibende in der Dinslakener City überraschen Kunden mit Geschenken und Aktionen. An jedem Tag wird ein Törchen geöffnet.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Gemeinsam mit verschiedenen Gewerbetreibenden hat das Citymanagement der Stadt Dinslaken auch in diesem Jahr den traditionellen Dinslakener Adventskalender mit vielen Überraschungen vorbereitet. An jedem Adventstag wird ein Törchen geöffnet, hinter welchem kleine Aktionen, Überraschungen und Gewinnspiele stecken. Die Adventspartner und -partnerinnen überraschen ihre Kunden am jeweiligen Tag mit kleinen Geschenken, Süßigkeiten oder Rabattaktionen.

Der Adventskalender präsentiert sich in diesem Jahr auch in digitaler Form. In den sozialen Medien der Wirtschaftsförderung der Stadt Dinslaken (Instagram: dinslaken_erleben und Facebook: Dinslaken erleben) werden ab dem 1. Dezember ebenfalls täglich die Törchen geöffnet und gleichzeitig die teilnehmenden, lokalen Gewerbetriebe vorgestellt.

Wie in den vergangenen Jahren auch soll der Adventskalender das lokale Einkaufen weiter bestärken und weihnachtliche Stimmung für die Händler und Kunden in die Adventszeit bringen. In gedruckter Formliefert ein Flyer eine Übersicht aller Aktionen. Dieser ist in den teilnehmenden Betrieben und in der Stadtinformation am Rittertor erhältlich. Außerdem markiert ein Stern im Schaufenster den jeweiligen Aktionstag.