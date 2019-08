Sport im Park : Smovey-Walken im Rheinberger Stadtpark

Rheinberg Marianne und Detlev Friedriszik aus Alpsray bieten ab sofort freitags Kurse an.

„Uns wird immer wieder die Frage gestellt, ob in diesem Jahr eigentlich wieder ,Sport im Park’ stattfindet“, teilen Marianne und Detlev Friedriszik aus Alpsray mit. „Die Leute bekommen offenbar wenig Antworten.“ Deshalb hat sich das Ehepaar dazu entschlossen, den Smovey-Walk mit Bewegungsübungen im Stadtpark anzubieten. Smoveys sind Plastikschläuche mit jeweils vier freilaufenden Stahlkugeln. Diese sorgen für einen vibrierenden Effekt beim Training, der in die Tiefenmuskulatur geht.

Doch auch in Rheinberg bieten sie nun kurzfristig Kurse im Stadtpark an. An den kommenden vier Freitagen ab dem 9. August werden jeweils von 18.30 bis 19.30 Uhr Walking-Termine angeboten. Der Kostenbeitrag dafür liegt bei jeweils drei Euro pro Person. Wer keine Smovey-Ringe hat, kann sie leihen. Treffpunkt ist der Parkplatz vor dem Underberg-Freibad (Einfahrt von der Bahnhofstraße gegenüber der Sparkasse). Damit genügend Smoveys vorhanden sind, wird um eine Anmeldung per E-Mail unter info@freemade.de oder telefonisch unter 02843 80388 gebeten. Bei schlechterem Wetter (konkret: bei Regen) kann das Training im Freibad unter dem Dach stattfinden.