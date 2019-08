Stadtumbau in Alpen : Die SPD ist sehr unzufrieden mit dem Stadtumbau in Alpen

Der Einstieg in die Entwurfsumsetzung bleibe hinter den Erwartungen zurück, so die Genossen. Wann es wo weitergeht mit dem Projekt, ist noch offen.

Das Wasserspiel mit den drei Burgen Alpens plätschert gegenüber dem Rathaus munter vor sich hin. Obwohl die chicen Möbel fürs „kleine Wohnzimmer“ erst im September geliefert werden, finden manche schon (Vor-)Geschmack an der anvisierten Gastlichkeit. Anlieger bringen ihre Gartenstühle mit, um an sonnigen Tagen am Brunnen zu plaudern, Mütter machen hier mit ihren Kindern Station. Die Knirpse können genussvoll planschen. Doch es gibt nicht nur Zustimmung zu der noch ein wenig öde daliegenden steinig-grauen Anlage. Vor allem die Sprecher der SPD reiben sich am ersten sichtbaren Schritt zur Umsetzung des mal mit hohen Erwartungen angeschobenen Stadtumbauprojektes. „Das ist wohl nicht das, was wird erwarten durften“, sagt SPD-Fraktionschef Jörg Banemann. Er betont, dass er diese Einschätzung nicht exklusiv habe. „Viele, die uns ansprechen, teilen die Meinung.“