Rheinbergs Bürgermeister zu Besuch in England : Jürgen Klopp und das Brexit-Drama

Frank und Ingrid Tatzel (v.l.) besuchten ihre Freunde Jane und Alan Pendlebury in England. Foto: Tatzel

Rheinberg Ingrid und Frank Tatzel besuchten ihre britischen Freunde in Chester.

Seit rund 37 Jahren pflegt Ingrid Tatzel, die Ehefrau von Bürgermeister Frank Tatzel, eine Brieffreundschaft mit Jane Pendlebury aus dem nordenglischen Chester. Vor drei Jahren war Jane mit Ehemann Alan zu Besuch in Rheinberg, kürzlich reisten die Tatzels zum Gegenbesuch in die Nähe von Manchester. Mit im Gepäck: Fragen an die Pendleburys, wie der Brexit ihr Leben und das Leben im Vereinigten Königreich allgemein beeinflusst.

Jane Pendlebury bezeichnet die Diskussion um den Brexit als „ein einziges Chaos“: „Vor dem Referendum 2016 sagte man uns, wie viel besser wir dran wären, würden wir die EU verlassen. Zum Beispiel, dass wir all das Geld, das wir sparen würden, in das staatliche Gesundheitssystem (NHS) investieren könnten. Doch niemand konnte ganz genau sagen, welche Auswirkungen der Bre­xit haben würde. Nun sieht das Bild gar nicht mehr so rosig aus – wir werden eben nicht Millionen Pfund einsparen“, so die Britin.

Der Brexit polarisiere. Er habe Einfluss auf unternehmerische wie auf private Entscheidungen – zum Beispiel, ob man in Immobilien investiert. Jane Pendlebury: „Denn niemand weiß, was in Zukunft passieren wird. Wir haben natürlich unsere ganz eigene Meinung zum Brexit, vermeiden aber Diskussionen mit Menschen, die anders darüber denken. Schließlich müssen wir auch zukünftig alle miteinander auskommen, was auch immer geschehen wird.“ In den letzten drei Jahren habe es nicht wirklich irgendeinen Fortschritt gegeben. Die Menschen wollten endlich eine Lösung, ganz gleich wie sie votiert hätten.

Frank und Ingrid Tatzel haben mit ihren Freunden natürlich auch über Fußball gesprochen, schließlich hat der FC Liverpool (FCL) mit dem deutschen Trainer Jürgen Klopp die Champions League gewonnen. Die Pendleburys kommen aus der Nähe von Manchester. Die dortigen Clubs sind Rivalen des FCL. Auch Alan Pendlebury ist Manchester-Fan. „Ich respektiere, wie Jürgen Klopp das Team zum Champions-League-Sieg geführt hat“, sagt er. „Doch weil ich ,ManU-Fan’ bin, wollte ich natürlich nicht, dass Liverpool gewinnt. Ich arbeite in der Nähe von Liverpool und viele meiner Kollegen und Kunden sind FCL-Fans, daher musste ich viele Kommentare zum meinem Team über mich ergehen lassen. Sie wissen schon: Rivalität unter Freunden.“

