Auszeichnung in Mönchengladbach : IHK ehrt Auszubildende und Betriebe

Auszeichnung in Mönchengladbach

Mönchengladbach Mehr als 5000 Azubis wurden 2021 von der IHK geprüft. Die besten von ihnen wurden nun für ihre Leistung ausgezeichnet – neben Betrieben und Schulen.

Die Industrie- und Handelskammer (IHK) Mittlerer Niederrhein hat die besten Auszubildenden, Ausbildungsbetriebe, Berufskollegs und Fortbildungsabsolventen geehrt. Im Mittelpunkt der Veranstaltung im Wickrather Kunstwerk stand der Nachwuchs. So wie Zedan Assaf. Der 23-jährige Mönchengladbacher hat seine Ausbildung zum Produktveredler bei der Junkers & Müllers GmbH in Mönchengladbach absolviert. Aktuell sucht er eine Arbeitsstelle oder einen Ausbildungsplatz in einem technischen Beruf. Später möchte er noch ein Maschinenbau-Studium oder eine Weiterbildung zum Industriemeister absolvieren.