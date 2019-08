Blick hinter die Kulissen einer Kirche : „Türöffnertag“ der Fernseh-Maus in Ossenberg

Ossenberg Am 3. Oktober dürfen Kinder in der Kirche der St.-Mariä-Himmelfahrt-Gemeinde hinter die Kulissen schauen.

Der orange TV-Nager mit dem charakteristischen Augenklackern ist schon lange Kult. Seit inzwischen 48 Jahren vermittelt die „Sendung mit der Maus“ in ihren Lach- und Sachgeschichten kindgerecht selbst komplizierteste Sachverhalte. Seit mehreren Jahren geht die Maus-Sendung mit dem „Türöffnertag“ aus dem Fernsehstudio hinaus in die Regionen und öffnet Türen, die normalerweise verschlossen bleiben – in Fabriken, Laboren, Stadien, Bauernhöfen, Theatern, Rathäusern oder Handwerksbetrieben. Beim kommenden „Türöffnertag“ am Donnerstag, 3. Oktober, öffnet die St.-Mariä-Himmelfahrt-Gemeinde Ossenberg die Pforten ihrer Kirche und erklärt den kleinen Maus-Fans, was normalerweise verborgen bleibt.

Seit wenigen Tagen ist es nun offiziell: Die St.-Mariä-Himmelfahrt-Gemeinde ist beim „Türöffnertag“ dabei. Am Donnerstag, 3. Oktober (also am Tag der Deutschen Einheit), erfahren Kinder hier, wie eine Orgel funktioniert, was in der Sakristei passiert oder warum, wann und wie die Kirchenglocken läuten. Maximal 50 Maus-Fans werden an diesem Tag jeweils um 10, 12 und 14 Uhr durch die Kirche geführt.