Kinderbelustigungskomitee in Rheinberg : Kleine Kletterer wecken den Tiger in sich

Rheinberg Kinder-Karussell, viele Gewinner und kühlendes Eis: Das alles gab es am Kirmesmontag in Rheinberg beim Kinderbelustigungskomitee.

Dumpfe Musik dröhnt über den Kirmesplatz, dazwischen eine Tröte vom Kinder-Karussell. Wer weiter durchgeht, hört bereits Kinderstimmen. Und ihn: Papa Clowni. Der Clown, der dafür sorgt, dass Kinder sich am Kirmesmontag in Rheinberg nicht langweilen. Und auch diesmal kamen die Kleinen nicht zu kurz.

Die Kinderbelustigung am Kirmesmontag hat eine lange Tradition. „Wir haben viele altbekannte Angebote: zum Beispiel ein Glücksrad, Würstchenschnappen, das Kinder-Karussell, eine Hüpfburg, Kinderschminken und natürlich die Kletterstange“, erzählt der Präsident. An der Kletterstange können Kinder wie kleine Äffchen hochklettern. Oben angekommen, müssen sie einen Zettel abreißen. Als Hauptpreis steht ein Fahrrad bereit. Das heißt aber nicht, dass alle anderen Kinder leer ausgehen: „Heute gibt es keine Verlierer, nur Gewinner“, heißt es – und genau deswegen darf sich jedes Kind – ob nun oben angekommen oder nicht – einen kleinen Preis aussuchen.

Eine Überraschung für die Kinder ist das Fußball-Darts: In jedem Jahr gibt es eine Sonderattraktion und in diesem können die Kids auf eine riesengroße Dartscheibe mit einem Fußball werfen oder schießen. Das lassen sie sich nicht nehmen, sogar ein kleiner Fußballstar ist mit dabei. Jakob, der ein Trikot vom Real-Madrid-Profi Luka Modrić trägt, nimmt Anlauf und hält drauf: Treffer!

Auch der Präsident will einmal schießen und tritt an gegen Lauren, Leon und Fee. Nach mehreren Versuchen, bei denen so mancher Ball neben oder über die Dartscheibe fliegt, gibt es einen Gewinner: Dette Ecker trifft die 19, Laureen unterliegt knapp mit einer 17. Aber das ist nicht schlimm, denn niemand sieht sich an diesem Montag als Verlierer.