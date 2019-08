Polizei : Weißer Mercedes Sprinter gestohlen

In Rheinberg in der Reichelsiedlung ist ein Lieferwagen gestohlen worden. Foto: dpa/Friso Gentsch

Rheinberg Wer kann der Polizei Hinweise zu diesem Diebstahl geben?

In der Zeit von Freitag, 18 Uhr, bis Samstag, 3 Uhr, haben bisher Unbekannte einen weißen Lieferwagen der Marke Mercedes Sprinter mit dem amtlichen Kennzeichen MG-GS 888 gestohlen. Das teilte die Polizei am Montag mit Das Fahrzeug parkte vor einem Haus an der Buchenstraße in der Reichelsiedlung.