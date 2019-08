Polizei : Betrunkener Fahrer verletzt sich schwer

Rheinberg 40-jähriger Rheinberger fährt in Höhe der Zufahrt zu ehemaligen Mülldeponie in Winterswick gegen einen Baum.

Am frühen Sonntagmorgen gegen 3 Uhr ist ein 40-jähriger Autofahrer auf der Moerser Straße (Landstraße 137, ehemalige B57) in Winterswick schwer verunglückt. Der Rheinberger kam aus Richtung Moers und fuhr in Fahrtrichtung Rheinberg. In Höhe der Zufahrt der ehemaligen Mülldeponie geriet der Mann nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort kollidierte er mit einem Verkehrszeichen und anschließend mit einem Baum. Wie die Polizei mitteilte, sei er übermüdet und alkoholisiert gewesen. Der 40-Jährige wurde ins Krankenhaus gebracht, wo er zunächst bleiben musste. Lebensgefahr haben aber nicht bestanden. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Ein hinzugerufener Abschleppdienst stellte den Pkw des Fahrers sicher.