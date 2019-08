Versuchter Diebstahl : Laterne an der Ossenberger Schlosskapelle zerstört

Ossenberg Eine der beiden Laternen auf dem Gelände der Ossenberger Schlosskapelle an der Graf-Luit­pold-Straße ist am Wochenende zerstört worden.

Wie Wolfgang Sommer vom Verein zur Erhaltung der Ossenberger Schlosskapelle mitteilte, ist Pfarrerin Ulrike Thölke der Schaden am Sonntag aufgefallen. Sie hielt in der Kapelle einen Gottesdienst. Wolfgang Sommer: „Die Küsterin der Evangelischen Kirchengemeinde war am Samstagnachmittag noch auf dem Gelände, da ist ihr nichts Ungewöhnliches aufgefallen. Von daher gehen wir davon aus, dass sich die Tat in der Nacht zu Sonntag oder am späten Samstagabend ereignete.“