Kulturinitiative : Der „Adler“ dreht seine letzten Runden

Rheinberg Kulturfans haben noch mehr als 20 Mal Gelegenheit, sich Veranstaltungen im Traditionshaus in Vierbaum anzuschauen. Von Kabarett über Blues und Rock bis hin zu Kunst ist alles dabei. Wie es im Schwarzen Adler weitergeht, ist ungewiss.

Wie wird die Planung dieses Halbjahresprogramms wohl ausgesehen haben? Als Ernst Barten, Luise Theile, Norbert Henn und ihre Mitstreiter in den vergangenen Wochen und Monaten zusammensaßen und überlegt haben, welche Bands, welche Kabarettisten und welche Bildenden Künstler sie wann in ihrem Kulturlokal an der Baerler Straße 96 präsentieren, dürfte stets die alte Melodie „Sag beim Abschied leise servus“ im Hintergrund mitgeklungen haben. Jedenfalls gedanklich. Denn das Programm, das jetzt vorlegt, ist erst einmal das letzte der Kulturinitiative. Zumindest in dieser Form. Zum Ende des Jahres wollen die Vierbaumer das mehr als 200 Jahre alte Traditionshaus verkauft haben. Ernst Barten, der Eigentümer, will sich mit 70 Jahren zur Ruhe setzen. Wie es weitergeht, steht noch in den Sternen.

Bis Dezember haben Fans der Adler-Kultur noch mehr als 20 Mal Gelegenheit, sich Veranstaltungen anzuschauen. Eine ganze Reihe pointenreicher und wortstarker Kabarettisten und Comedians kommen beispielsweise. Viele davon sind regelmäßige, gern gesehene Gäste an der Baerler Straße. Kai Magnus Sting aus Duisburg ist so einer; er tritt am Freitag, 13. September auf. Stand-up-Comedian Hennes Bender kommt am Freitag, 4. Oktober, und Martin Herrmann, ein Mann der erster Adler-Stunde, kehrt am Sonntag, 27. Oktober, nach Vierbaum zurück. Weitere Gäste sind Rene Steinberg (Sonntag, 24. November) sowie Tina Teubner & Ben Süverkrüp (Sonntag, 1. Dezember).

Kunst Die letzte Ausstellung gestalten die beiden Künstler Claudia Sper (Baerl) und Manfred „Palle" Kassel (Moers) mit Skulpturen und Reliefs. Die Kunstwerke der beiden sind von Sonntag, 8. September, bis Montag, 30. Dezember, zu sehen. Die Künstler präsentieren Werke aus verschiedenen Materialien.

Mit der „Laura Cox Band“ tritt eine vielversprechende, in Frankreich gegründete Blues-Rock-Band auf (Samstag, 21. September). Ebenfalls aus Frankreich kommen „Rosedale“, auch sie haben sich dem Blues-Rock verschrieben. Ihr Auftrittstermin ist am Freitag, 27. September. Hingegen haben Barten und Co. mit Ben Poole (Freitag, 25. Oktober), Henrik Freischlader (Freitag, 15. November) und Danny Bryant (Donnerstag, 21. November) dem Adler-Publikum bestens vertraute Sänger und Gitarristen, die mit ihren Bands kommen, eine letzte Auftrittsmöglichkeit im 200 Besucher fassenden Saal gegeben.

Das Trio „Wildes Holz“ kommt erstmals und letztmalig in neuer Besetzung und verspricht „Freiheit für die Blockflöte“. Im vergangenen Jahr musste das Konzert wegen des überraschenden Todes des Gitarristen Anto Karaula abgesagt werden. Die Duisburger Sängerin Anja Lerch ist am 31. Oktober und 1. November noch einmal mit zwei Singabenden dabei.

Die „Roughness Blues Band“ und die „Burning Jerrycans“ – diesen beiden „Local Heroes“ der niederrheinischen Blues- beziehungsweise Rhythm’n’Blues-Szene dürfte es ein großes Anliegen sein, sich musikalisch vom Adler zu verabschieden. Die Musiker tun das in einem Doppelkonzert am Sonntag, 30. November. Gleiches gilt für den „Zauberlehrling“. Die Rheinberger Bigband bringt das altehrwürdige Gemäuer am Samstag, 14. Dezember, zum Wackeln.

Und wenn „Glam Bam“ am Freitag und Samstag, 20. und 21. Dezember, zu einer Reise in die 70er Jahre einladen, dürfte kein Auge trocken bleiben. Zum einen, weil die Adler-Weihnachtskonzerte von „Glam Bam“ legendär sind (das am Samstag ist schon ausverkauft). Zum anderen, weil keine andere Band häufiger auf der Adler-Bühne stand als die Spezialisten für die Hits von Sweet, Slade T. Rex und Konsorten – rund zwei Dutzend Mal waren sie schon da. Und dann das Motto des Abends: „Sag beim Abschied leise servus“... Das wird sicher nicht leise, aber ganz sicher sehr emotional werden.