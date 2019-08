Kiesabbau am Niederrhein : Auch Alpens SPD drängt in Sachen Kiesabbau zur Klage

Auch Alpens SPD drängt in Sachen Kiesabbau zur Klage

Kiesabbau am Niederrhein

Der Konflikt um den Kiesabbau am Niederrhein droht zum zentralen Wahlkampfthema im Vorfeld der Kommunalwahl zu werden. Foto: dpa/Roland Weihrauch

Die Debatte um Kiesabbau zieht weiter Kreise. Auch Alpens SPD will gegen das Land klagen. Für Charlotte Quik (CDU) ist das der falsche Weg.

Die Kies-Debatte hat das Zeug zentrales Wahlkampfthema zu werden – auch wenn vor Ort bislang alle Parteien in ihrer Abwehrhaltung Geschlossenheit demonstriert haben. Jetzt fordert auch die SPD Bürgermeister Thomas Ahls auf, sich der Klage gegen den Landesentwicklungsplan (LEP) anzuschließen. Grundlage ist das Rechtsgutachten, das Alpen zusammen mit dem Kreis Wesel, Rheinberg, Kamp-Lintfort und Neukirchen-Vluyn in Auftrag gegeben hatte.

„Das Gutachten ist eindeutig. Also gibt’s nur die Klage“, sagt SPD-Fraktionschef Jörg Banemann. Die Genossen sähen sich den vielen Menschen verpflichtet, weitere Abgrabungen zu verhindern. Er kritisiert die emotionale Attacke von CDU-Parteichef Sascha van Beek – der im Übrigen auch klagen will – im Rat vor der Sommerpause. „Er sieht nur rot-grüne Baggerlöcher, vergisst aber, dass die CDU jetzt im Landtag Gelegenheit hatte, gegenzusteuern statt noch mehr Heimat für Kies zu opfern“, so Banemann.