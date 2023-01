Sternsingeraktion in Alpen Mit Kreide und Liedern Kinder stärken

Info

St. Maria Magdalena Am Samstag waren auch die kleinen und großen Könige der Pfarrei St. Maria Magdalena in den Straßen von Labbeck, Hamb und Sonsbeck unterwegs.

Schwerpunktregion Jedes Jahr stehen ein Thema und Beispielprojekte aus einer Region exemplarisch im Mittelpunkt der pädagogischen Vorbereitung auf die Aktion Dreikönigssingen. In diesem Jahr war Asien die Schwerpunktregion. Das Beispiel der Alit-Stiftung in Indonesien zeigt, wie mit Hilfe der Sternsinger Kinderschutz und Kinderpartizipation gefördert werden. Seit mehr als 20 Jahren unterstützt die Stiftung Kinder, die aus unterschiedlichen Gründen gefährdet sind oder Opfer von Gewalt wurden. In von Alit organisierten Präventionskursen lernen sie, was sie stark macht: Zusammenhalt, Freundschaften und respektvolle Kommunikation.