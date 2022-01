Sternsinger in Alpen, Rheinberg, Sonsbeck und Xanten : Auf eine Sternlänge Abstand

Die Sternsinger Lisa und Marc (vorne), dahinter Noel, Lars und Justus zogen am Dienstagabend mit Begleiterin Kerstin Rasel unter anderem durch die Beethovenstraße in Orsoyerberg. Foto: Armin Fischer (arfi)

Sonsbeck/Rheinberg Als Heilige Drei Könige machen sich wieder zahlreiche Kinder auf, den Segen in die Häuser zu bringen und Spenden zu sammeln. Doch die Pandemie erzwingt kreative Lösungen. Die Bereitschaft dazu ist dennoch groß.

Kati Theunissen hat in der Nacht nicht gut schlafen können. Die Organisatorin der Sternsinger-Aktion in Labbeck überlegte hin und her, ob zu der geplanten Gewänderausgabe am Dienstag überhaupt Kinder kommen würden, ob das Dreikönigssingen in der Sonsbecker Ortschaft stattfinden könne. Im vergangenen Jahr war die Spendenaktion in den meisten Kommunen wegen der Pandemie ausgefallen. In diesem Jahr haben die hohen Inzidenzen für Verunsicherung bei vielen Sammlern gesorgt. In Labbeck gab es ohnehin weniger Anmeldungen als in Vor-Corona-Jahren. Und kurz vor der Gewänderausgabe sind nochmals Kinder abgesprungen.

Doch als sich am Dienstagvormittag in der Kirche St. Marien die Tür öffnete, machte sich schlagartig Erleichterung bei Theunissen und Mitorganisatorin Heike Joosten breit: Zwölf kleine Sammler und ebenso viele Elternteile sind gekommen, um die Spendenaktion für notleidende Kinder zu unterstützen – darunter selbst diejenigen, die eigentlich abgesagt hatten. „Die Bereitschaft war sofort sehr groß, das Dreikönigssingen so anzupassen, dass es trotz Corona stattfinden kann“, sagte Theunissen erfreut.

Gewänder wurden trotzdem nicht ausgegeben. Stattdessen werden die Kinder am Donnerstag, 6. Januar, nach dem Gottesdienst um 9 Uhr in Alltagskleidung durch Labbeck ziehen. Statt in Gruppen machen sich die Eltern jeweils mit den eigenen Kindern auf den Weg, um die Segenszettel in die Briefkästen zu werfen. Geklingelt wird nicht. „Natürlich waren ein paar Kinder traurig darüber, nicht als Heilige Drei Könige laufen zu können“, sagt Theunissen. „Aber um den größtmöglichen Corona-Schutz zu gewährleisten, wurde zusammen mit den Eltern beraten, die Aktion komplett kontaktlos durchzuführen.“ Damit setzt Labbeck auf eine individuelle Lösung.

In Hamb und Sonsbeck ziehen die Kinder traditionell am Samstag, 8. Januar, in voller Montur von Tür zu Tür. Die Gewänder wurden bereits ausgegeben. Für Kurzentschlossene sind noch einige übrig. Dennoch: „Ich war selbst etwas erstaunt, dass sich so viele Kinder angemeldet haben“, sagt Pastoralreferentin Gertrud Sivalingam. Vor allem viele Kommunionkinder seien dabei. Aber auch Freiwillige, die wegen der Absage des Dreikönigssingens im vergangenen Jahr eben diesmal mitsammeln wollten. Insgesamt rund 50 Kinder werden in Sonsbeck den Segen zu den Häusern bringen. Weitere 15 laufen durch Hamb. „Es sind fast exakt die gleichen Kinder, die sich schon im letzten Jahr angemeldet hatten und dann nicht zum Zuge gekommen sind“, erzählt Vera Baumgart, die die Aktion in Hamb organisiert. „Die Freude ist bei allen riesig, selbst wenn wegen Corona immer eine gewisse Vorsicht mitschwingt.“

Deshalb hat die Kirchengemeinde St. Maria Magdalena ein umfangreiches Hygiene-Konzept für das Sternsingen entwickelt: Alle Kinder und teilnehmenden Erwachsenen müssen getestet sein. An den Haustüren wird Maske getragen, gesungen wird nicht, nur der Segensspruch aufgesagt. „Der Stab mit Stern dient als verlängerter Arm für die Sammeldose“, erzählt Baumgart. Alternativ wird die Dose an den Eingängen auf den Boden gestellt. Wer keinen Besuch der Sternsinger wünscht, soll bitte einen Hinweis am Haus anbringen, wirbt Silvalingam (Spenden sind unter dem Stichwort „Sternsinger“ auch auf das Konto der Pfarrei möglich: IBAN: DE24 3546 1106 3006 4820 22). In Hamb werden zudem nur die zu Fuß erreichbaren Bezirke abgegangen. „Wir wollen vermeiden, dass unterschiedliche Haushalte zusammen im Auto sitzen“, erklärt Baumgart. Die Aussendungsfeiern finden nacheinander statt: um 9 und 9.30 Uhr in Sonsbeck, um 10.30 Uhr in Hamb. Ausfallen muss das traditionelle Mittagessen nach der Aktion. Dafür gibt es in beiden Orten Wurstbrötchen auf die Hand. „Wir sind froh, die Sternsinger überhaupt auf den Weg schicken zu können“, sagt Baumgart. „Ich selbst bin als Kind viele Jahre mitgelaufen. Das hat immer sehr viel Spaß gemacht.“

Dem kann Kerstin Rasel nur zustimmen. Die Rheinbergerin hat als Kind ebenfalls den Segen zum neuen Jahr zu den Menschen gebracht. Heute hat sie selbst Kinder, lebt mit ihrer Familie am Orsoyerberg und möchte dazu beitragen, dass diese Tradition, die sie für wichtig hält, weiterbesteht. „Meine beiden Kinder sind Messdiener. Über die Kirche und die Schule sind wir auch zu Sternsingern geworden“, erzählt die junge Frau. In dieser Woche ist sie bereits an zwei Tagen mit fünf Kindern am Orsoyerberg von Tür zu Tür gezogen. Lars (9), Lisa (5), Noel (9), Marc (6) und Justus (8) sagten, verkleidet als Heilige Drei Könige, den Segensspruch auf und freuten sich über Spenden. „Die Menschen haben sich sehr gefreut, dass die Sternsinger zu ihnen gekommen sind. Und sie haben wirklich ordentlich gespendet“, berichtet Rasel. „Wir haben nur positive Erfahrungen gemacht.“

Auf die Corona-Situation habe sich die Gruppe eingestellt. „Die Kinder und auch ich haben an den Türen Masken getragen. Die meisten Frauen und Männer, die uns geöffnet haben, setzten ebenfalls Masken auf.“ Gefreut hätten sich die Kinder, dass ihnen oft zusätzlich auch Mandarinen oder Süßigkeiten geschenkt worden seien. „Unsere Touren waren wirklich schön“, versichert Rasel.

„Es geht ja nicht nur um den Spendenerlös“, betont auch Sonsbecks Pastoralreferentin Sivalingam. „Die Kinder lernen dabei, dass es zum Christsein gehört, sich für andere Menschen einzusetzen – und sie haben Spaß daran.“ So werden bis zum Ende der Woche vielleicht auch einige Kinder nicht schlafen können – nicht aus Sorge, sondern aus Vorfreude, als Segensbringer neue Hoffnung für das neue Jahr schenken zu können.

(beaw/up)