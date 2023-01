Im Bundeskanzleramt Olaf Scholz empfängt auch Sternsinger aus Nettetal

Vier Kinder aus der Pfarrgemeinde St. Clemens in Kaldenkirchen haben am Donnerstag, 5. Januar, das Bistum Aachen beim Sternsinger-Empfang von Bundeskanzler Olaf Scholz in Berlin vertreten. Die Mädchen und Jungen aus Kaldenkirchen hatten sich nach Angaben des Kindermissionswerks „Die Sternsinger“ an einem Wettbewerb zur 65. Aktion Dreikönigssingen beteiligt und bei einem Preisrätsel die richtige Lösung gefunden. Bei der anschließenden Ziehung der diözesanen Gewinner hatten sie zudem das nötige Losglück und durften nach Berlin.