20*C+M+B+22 : Sternsinger bringen den Segen ins Rathaus

Xanten Xantens Sternsinger trotzen dem nass-kalten Winterwetter und bringen den Segen zu den Menschen in der Stadt und den Dörfern. Bürgermeister Thomas Görtz dankt ihnen für ihren Einsatz.

Auch am Wochenende sind die Sternsinger unterwegs: am Samstag in Xanten, Lüttingen, Mörmter, Obermörmter und Vynen, am Sonntag in Marienbaum. In Birten stehen sie am Samstag zwischen 10 und 12 Uhr im Schützenhaus und in der Kirche, in Wardt ebenfalls am Samstag zwischen 11 und 13 Uhr im Pavillon an der Kirche und auf dem Dorfplatz.