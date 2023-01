Tödlicher Unfall in Rheinberg Mann (82) fährt frontal gegen einen Baum und stirbt

Den Rettungskräften am Unfallort bot sich am späten Samstagabend ein Bild des Schreckens. Gegen 22.15 Uhr war der Polizei ein schwerer Verkehrsunfall im Verlauf der ehemaligen Bundesstraße B 57 (heute L 137) im Bereich der Rheinberger Straße in Höhe des Budberger Weges gemeldet worden. Als die Beamten an der Unfallstelle in Höhe der ehemaligen Diskothek Aratta eintrafen, sahen sie, dass ein silberfarbener Pkw offenbar ungebremst und mit sehr hoher Geschwindigkeit frontal gegen einen Baum gefahren war. Der hatte sich durch die enorme Wucht des Aufpralls bis mitten ins Fahrzeug gerammt. Für den 82-jährigen Mann aus Moers kam jede Hilfe zu spät. Er war mit seinem Wagen, aus Moers kommend, in Fahrtrichtung Rheinberg unterwegs gewesen, als er mit dem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn abkam und gegen den Baum krachte. Der allein im Fahrzeug befindliche Fahrer hatte keine Chance. Er erlag noch vor Ort seinen schweren Verletzungen, teilte die Polizei mit. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Rheinberger Straße zwischen den Straßen Alte Landstraße und Plißstraße bis gegen Mitternacht vollständig gesperrt. Der Verkehr wurde durch Polizeibeamte abgeleitet. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Daran ist ein spezielles Unfallaufnahme-Team der Polizei beteiligt. Auch ein Fachgutachter ist bei den Ermittlungen hinzugezogen worden, teilte die Polizei mit.