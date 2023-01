Evangelische Kirchengemeinde Rheinberg Abschied von Pfarrer Udo Otten füllt die Kirche

In einem feierlichen Rahmen ist Udo Otten am Sonntag als Pfarrer der Evangelischen Kirchengemeinde Rheinberg verabschiedet und offiziell von seinen Aufgaben entpflichtet worden. Der Gottesdienst fand in der Kirche an der Rheinstraße im Beisein vieler Gemeindeglieder, des Presbyteriums sowie Pfarrer und Pfarrerinnen aus den umliegenden Gemeinden statt. Auch Udo Ottens Familie war gekommen, ebenso wünschte Bürgermeister Dietmar Heyde alles Gute. Otten verlässt die Gemeinde dienstlich nach fast 20 Jahren, privat bleibt er vorerst noch im Pfarrhaus am Innenwall wohnen. Er hat sich für eine neue Aufgabe innerhalb der Landeskirche entschieden (wir berichteten). Musikalisch setzten neben dem Kirchenchor und dem Organisten Michael Wulf-Schnieders das Flötenensemble Momentum Musicale und der Chor Females sing 4 Fun Akzente; dafür gab es am Ende des Gottesdienstes Applaus.