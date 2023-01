Bräuche in Düsseldorf Wann die Sternsinger losziehen, um den Segen zu bringen

Friedrichstadt/Unterbilk/Eller-West Die Sternsinger kommen am Freitag und Samstag, 6. und 7. Januar, nach Anmeldung in die Friedrichstadt. Am 8. Januar wird die Messe in St. Martin um 11 Uhr mit den Sternsingern gefeiert und in St. Pius X. in der Messfeier um 9.30 Uhr der Segen der Sternsinger verteilt.