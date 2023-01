Segenswünsche in Leverkusen Die Sternsinger kommen

Gold, Weihrauch und Myrrhe wie einst die Heiligen Drei Könige bringen sie nicht – dafür aber den Segen „20*C+M+B+23“ mit Kreide für die Haustür – oder in Corona-Zeiten auch als Aufkleber. In diesen Tagen sind die Sternsinger unterwegs in Leverkusen. „In der Zeit um den 6. Januar herum sind die kleinen und großen Könige der katholischen Pfarreien in Leverkusen im Einsatz für benachteiligte Kinder in aller Welt. Mit dem Kreidezeichen bringen die Mädchen und Jungen in der Nachfolge der Heiligen Drei Könige den Segen ,Christus segne dieses Haus‘ und sammeln Spenden für Gleichaltrige in aller Welt“, meldet Bettina Köppe für das Stadtdekanat.