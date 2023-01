Ossenberger Sportverein Concordia professionalisiert sich

Kennengelernt hatten sich Brandes und Kretschmer bei einem Treffen des Stadtsportverbandes. „Die Chemie hat von Anfang an gestimmt“, sagen beide. Momentan macht Brandes in Duisburg eine Ausbildung zum Berufsfeuerwehrmann. Die vielseitigen Qualitäten des neuen Kollegen sind auch für Kretschmer ein großes Plus: „Wir wollten die Arbeit im Sportcenter auf professionelle Beine stellen. Und geeignete Kandidaten sind rar.“