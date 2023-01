Initiative aus Rheinberg und Münster Hilfsgüter bis nach Lwiw gefahren

Es war ihr sechster Hilfstransport an die ukrainische Grenze, doch zum ersten Mal haben Max Dreckmann und Max Eickmann die mitgebrachten Hilfsgüter unmittelbar auf ukrainischem Boden in Lwiw abgeladen. Einen Tag lang verbrachten die beiden pastoralen Mitarbeiter des Bistums Münster in der westukrainischen Stadt, bekamen Einblicke, die sie nicht vergessen werden – und weitergeben möchten. „Zehn Monate dauert der Krieg inzwischen an und wird immer schlimmer“, sagt Dreckmann. Der Pastoralassistent der Pfarrei St. Franziskus in Münster und sein Kollege, Pastoralreferent in St. Peter in Rheinberg, haben mit eigenen Augen gesehen, wie sehr die Menschen in der Ukraine auf Hilfe aus Deutschland und den anderen europäischen Ländern angewiesen sind.