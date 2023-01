Unfall in Rheinberg Mit dem Auto gegen Baum geprallt - Rentner stirbt

Der Rentner war am späten Samstagabend mit seinem Wagen gegen einen Baum geprallt, nachdem er aus noch unklarer Ursache nach rechts von der Straße abgekommen war. In dem Wrack erlag er noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen, wie die Polizei Wesel am Sonntag mitteilte. Der Mann aus Moers war demnach allein unterwegs gewesen.