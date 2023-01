Fernsehturm in Wesel-Perrich Blitz knipst Licht auf höchstem Bauwerk in NRW aus

Wo man nichts sehen kann, ist Fühlen keine Schande. Das mag ein probates Mittel sein, wenn man sich im Nebel oder in der Dunkelheit langsam vorwärtstasten muss. Hoch in der Luft und mit hoher Geschwindigkeit ist das mit dem Fühlen aber so eine Sache. Piloten können nicht mal eben den Arm aus dem Cockpit strecken, um zu erfahren, ob da vorne irgendwas im Weg ist. Diese Sorge treibt seit geraumer Zeit Heinz Quernhorst aus Ginderich um. Er sorgt sich um die allgemeine Sicherheit, weil am gut 320 Meter hohen Fernsehturm im nahen Perrich seit Monaten an der Spitze nichts mehr blinkt. Das sei doch gefährlich, sagt er. Wenn ein Flugzeug damit kollidieren würde, könnte das doch katastrophale Auswirkungen haben. Auch bis nach Wesel, so seine Befürchtung.