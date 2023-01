Christliches Brauchtum Sternsinger ziehen trotz Krise los

In den letzten beiden Jahren konnten die Sternsinger aufgrund der Coronapandemie nur eingeschränkt unterwegs sein. In Büderich haben die Kinder im letzten Jahr etwa auf öffentlichen Plätzen und an Straßenecken gestanden und dort gesungen und Spenden gesammelt – so wie es andere Meerbuscher Gemeinden auch in diesem Jahr tun, siehe Infokasten. Dennoch sind in Meerbusch rund 12.000 Euro zusammengekommen. Bundesweit konnten über 30 Millionen Euro an Spenden gesammelt werden.