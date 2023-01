Soziale Lage am Niederrhein Angst vor Armut erreicht den Mittelstand

„Wir stellen uns darauf ein, dass 2023 in sozialer Hinsicht ein schwieriges Jahr wird“, betont Horst Vöge, Vorsitzender des VdK-Kreisverbands am Niederrhein, der seine Geschäftsstelle in Rheinberg am Innenwall hat und für die Kreise Wesel und Kleve sowie für die Stadt Duisburg zuständig ist. „Noch haben wir in unserer Gesellschaft keine Spaltung“, so der frühere SPD-Landtagsabgeordnete aus Dinslaken, „aber ein Bröckeln ist deutlich spürbar.“