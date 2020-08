Kommunalwahl 2020 in Rheinberg : Wahlbriefe werden bald verschickt

Rheinberg Die Stadt Rheinberg gibt sie am Samstag, 15. August in die Post. Der Wahlausschuss bestätigte alle zur Kommunalwahl eingereichten Vorschläge. Für den Orsoyer Wahlbezirk 18 ist das Alte Zollhaus das zuständige Wahllokal.

Alle im Rheinberger Stadthaus eingegangenen Wahlvorschlä ge für die Bürgermeisterwahl, für die Ratswahl für die Wahl in den Wahlbezirken und für die Wahl aus den Reservelisten für die Kommunalwahl am 13. September werden zugelassen. Alle Vorschläge seien pünktlich eingereicht worden, hätten den Anforderungen des Kommunalwahlgesetzes und der Kommunalwahlordnung entsprochen und seien nicht aufgrund eines Parteiverbotes unzulässig gewesen. Das teilte Jonny Strey als Leiter der Wahlausschusssitzung im Rheinberger Stadthaus mit. Strey vertrat Dieter Paus, der als Allgemeiner Vertreter des Bürgermeisters, das Amt des Wahlleiters inne hat.

Somit ist nun amtlich bestätigt, was die RP bereits gemeldet hat: CDU, SPD, Bündnis 90/Die Grünen, FDP, Die Linken, Die Partei und die AfD bewerben sich um die Ratsmandate. Um das Amt des Bürgermeisters kämpfen Dietmar Heyde (Grüne), Raier Mull (FDP), Renan Cengiz (Die Partei) und Amtsinhaber Frank Tatzel (parteilos). Es gibt 20 Wahlbezirke in der Stadt. Eine Veränderung gibt es im Wahlbezirk 18. Dort warfen die Wähler bisher ihre Stimmzettel im alten Rathaus Orsoy in die Urnen. Stattdessen sollte diesmal im Evangelischen Alten- und Pflegeheim gewählt werden. Das, so sagte Jonny Strey, sei allerdings wegen der Corona-Pandemie und der aufgrund ihres hohen Alters besonders gefährdeten Bewohner und Bewohnerinnen nicht möglich. Nach Absprache mit Martin Ahls, leitender Pfarrer der katholischen Kirchengemeinde St. Peter, steht nun das katholische Parrheim Altes Zollhaus in Orsoy zur Verfügung.