Landrats- und Bürgermeisterkandidaten : Initiativkreis und RP laden zum Wahl-Talk in Moers

Am 13. September wird gewählt. Foto: dpa/Ina Fassbender

Moers Am 18. und am 25. August stellen sich die Kandidaten für das Landrats- und das Bürgermeisteramt in Moers live auf der Bühne vor. Beide Veranstaltungen werden auch per Livestream übertragen.

Im Sommer 2018 stand er bereits kurz vor der Abwicklung. Dabei war der Initiativkreis früher schon mal eine Institution in Moers. Seit sich der neue Vorstand um Volksbank-Chef Guido Lohmann (Vorsitzender), Unternehmer Andreas Braun (Modehaus Braun, stellvertretender Vorsitzender), Gastronom Andreas Welling und Kreishandwerksmeister Günter Bode zusammengefunden hat, agiert der Verein erneut als überparteilicher Ideen- und Impulsgeber, als Sprachrohr für Bürger und Unternehmern in Richtung Politik und Verwaltung. In der härtesten Zeit der Corona-Krise beispielsweise schlug der Initiativkreis die Bildung einer „Task Force Wiedereröffnung“, die Aussetzung der Sondernutzungsgebühr für Außengastronomie und eine temporäre Ausweitung der Außenflächen für Handel und Gastronomie vor. Moers war nrw-weit eine der ersten Städte, die diese Soforthilfsmaßnahmen für die Wirtschaft umsetzte.

Zur anstehenden Kommunalwahl, bei der am 13. September Stadt- und Gemeinderäte, Kreistage und Bezirksvertretungen, (Ober-)Bürgermeister und Landräte neu bestimmt werden, lädt der Verein nun gemeinsam mit der Rheinischen Post zu zwei Live-Talkrunden mit den jeweils antretenden Kandidaten für das Landrats- und das Bürgermeisteramt in Moers ein.

INFO Dabei sein: live vor Ort oder am Bildschirm Termine Am 18. August um 19 Uhr präsentieren sich zunächst die Kandidaten für die Wahl zum Landrat des Kreises Wesel. Am 25. August, ebenfalls um 19 Uhr, sitzen die Kandidaten für die Wahl zum Bürgermeister der Stadt Moers auf dem Podium. Ort Beide Talkrunden finden im Berufskolleg für Technik in Moers, Repelener Straße 101 statt. Corona-Maßnahmen Um am Abend der Veranstaltung unnötige Wartezeiten am Eingang zu verhindern, werden die Zuschauer gebeten, schon zeitig vor Beginn des Talks am Veranstaltungsort einzutreffen. Die Türen sind ab 18 Uhr geöffnet. Jeder Gast bekommt einen festen Sitzplatz zugeteilt. Auf dem Weg zum Platz wird um das Tragen eines Mund-Nasenschutzes gebeten.Während der Talkrunde ist das nicht nötig. Anmeldung Zwingend erforderlich ist die vorherige schriftliche Anmeldung jedes einzelnen Gastes über den Link auf der Homepage des Initiativkreises unter

www.initiativkreis-moers.de

Am 18. August stellen sich zunächst die Landratskandidaten vor. Zum Rennen um den Chefsessel im Kreishaus treten Ingo Brohl (CDU), Peter Paic (SPD), Petra Schmidt-Niersmann (Grüne), Sascha H. Wagner (Linke), Timo Schmitz (FDP) und Renatus Rieger (AfD) an.

Bei der Bürgermeister-Bürgermeister-Runde eine Woche später, am 25. August, werden dann Bürgermeister Christoph Fleischhauer (CDU), Landtagsabgeordneter Ibrahim Yetim (SPD), Claus Peter Küster (Grafschafter), Diana Finkele (unterstützt von den Grünen), Dino Maas (FDP) sowie Torsten Gerlach und Markus Helmich als parteilose Kandidaten auf der Bühne stehen.