Blaulicht-Ticker : Autofahrer gehen auf der Annastraße aufeinander los

Polizeieinsatz an der Annastraße in Rheinberg. Foto: dpa/Friso Gentsch

Rheinberg Mit einem Baseballschläger wird in der Nacht zu Samstag die Scheibe eines VW Busses zertrümmert. Die Polizei sucht nun Zeugen, die etwas zu dem Vorfall sagen können.

In der Nacht zu Samstag sind sich in Rheinberg mehrere Autofahrer in die Haare geraten. Nach Angaben der Polizei kam es gegen 0.10 Uhr auf der Annastraße nahe der Reichelsiedlung zu einer Schlägerei. Zunächst wurde der Streit nur verbal ausgetragen, dann aber seien mehrere Personen unter anderem mit Baseballschlägern bewaffnet auf die Insassen eines VW Busses losgegangen. Dabei wurde eine Scheibe des Wagens eingeschlagen. Durch die Splitter habe sich der Fahrer leicht verletzt, teilte die Polizei am Sonntag mit. Im Rahmen der ersten Ermittlungen machten die Verkehrsteilnehmer widersprüchliche Angaben zum Geschehen. Nun werden Zeugen des Vorfalls gebeten, sich bei der Polizei in Wesel unter der Telefonnummer 0281 107-0 zu melden.