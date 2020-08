Verkehrsunfall in Wesel : Alpenerin verletzt sich schwer

Die verletzte Frau aus Alpen wurde ins Krankenhaus gebacht. Foto: dpa/Boris Roessler

Wesel/Alpen Am Samstag gegen 13.44 Uhr kam es auf der Reeser Landstraße in Höhe Nordstraße in Wesel zu einem Verkehrsunfall. Eine 56-jährige Alpenerin wurde schwer verletzt.

