Katholische Kirchengemeinde St. Peter : Pastoralreferent mit Herz für Caritasarbeit

Max Eickmann freut sich auf seine Tätigkeit in Rheinberg. Er kommt aus Recklinghausen und ist überzeugter Schalke-Fan. Foto: Fischer, Armin (arfi )/Fischer, Armin ( arfi )

Rheinberg Der 31-jährige Max Eickmann aus Recklinghausen tritt am 1. August seinen Dienst in St. Peter Rheinberg an. Der Nachfolger von Werner Koschinski möchte, dass Kirche sich weiter öffnet – für alle Menschen.

Max Eickmann tritt am Samstag, 1. August, die Nachfolge von Werner Koschinski als Pastoralreferent in der katholischen Kirchengemeinde St. Peter an. Der 31-Jährige, der in Münster und Bangalore in Indien Theologie studiert hat und drei Jahre als Pastoralassistent in Münster tätig war, freut sich auf die Herausforderung am Niederrhein. Am Herzen liegt ihm vor allem die Caritasarbeit in der Kirchengemeinde.

Eickmann ist ein Kind des Ruhrgebiets und macht daraus keinen Hehl. Im Gegenteil. Offen, ehrlich und direkt, was mancher auch als ein bisschen „pampig“ bezeichnet, so beschreibt der gebürtige Recklinghäuser die Menschen im Pott. Deshalb war es ihm wichtig, dass seine erste berufliche Station nach Studium und Ausbildung ihn möglichst nicht weit von der Heimat wegführt. In Rheinberg passte alles zusammen: eine für Eickmann noch weitgehend unbekannte, wiewohl ruhrgebietsnahe Region, mit einer Gemeinde, in der die Caritasarbeit einen wesentlichen Tätigkeitsschwerpunkt darstellt. Vor allem um den Gemeindeteil St. Anna wird er sich kümmern, aber auch in die Jugendarbeit möchte er sich in Zusammenarbeit mit seiner Kollegin, Pastoralreferentin Saskia Herbst, einbringen. Ihm geht es darum, die Kirche gemeinsam mit allen Beteiligten – vor allem den vielen Ehrenamtlichen – zu gestalten, so dass sich alle mitgenommen und aufgehoben fühlen. „Ich bin ja schließlich kein Chef von irgendwem“, betont Max Eickmann.

Info Nicht in allen deutschen Diözesen Beruf Pastoralreferenten verfügen üblicherweise über ein Diplom oder einen Magister in katholischer Theologie und eine kirchliche, meist innerdiözesane Ausbildung. Es gibt diesen Beruf nur in Deutschland, Österreich, der Schweiz und den Niederlanden. In Deutschland ist er nicht in allen Diözesen vertreten.

Und: Er wünscht sich, dass Kirche noch offener wird und auch die erreicht, die vielleicht nur wenig von Kirche wissen. In der Caritasarbeit sei das möglich. „Als Pastoralreferent habe ich Gestaltungsfreiheit und eine Gestaltungsmöglichkeit, die ich in anderen Bereichen wahrscheinlich nicht finde“, ist Max Eickmann überzeugt. Dieses Potenzial möchte er ausschöpfen.

War Pastoralreferent also ein frühes Berufsziel? „Nach dem Abitur konnte ich mir Jurist ebenso vorstellen wie Priester“, erinnert sich Eickmann. Aufgewachsen in einem christlichen Elternhaus war er viele Jahre Messdiener, hat sich in der gemeindlichen Jugendarbeit engagiert. „Aber mein Verhältnis zur Kirche war nicht immer unkritisch“, gibt er zu. Sein Auslandsjahr in den USA habe ihn schließlich bestärkt, Theologie zu studieren. Dass er sich selbst nicht im Priesteramt sieht, sei ihm dabei schnell klar geworden.