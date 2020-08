Kommunalwahl 2020 : Rebecca Türkis und Heike Linnert: Zwei Frauen, ein Ziel

Rebecca Türkis (li) und Heike Linnert sind überzeugte Grrünen-Politiker. Obst und Gemüse selbst zu ernten, ist für sie selbstverständlich. Foto: Köhlen, Stephan (teph)/Köhlen, Stephan

Mettmann Von 23 Listenplätzen für die Ratsmitgliedschaft 2020 sind in Mettmann bei Bündnis 90/Die Grünen 13 mit Frauen besetzt. Heike Linnert und Rebecca Türkis sind zwei der Kandidatinnen und stellen sich und Ziele vor.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Katina Treese

Heike Linnert ist ein „Mettmanner Urgewächs“, wie sie sagt. „Ich bin hier geboren, meine Eltern sind hier geboren und meine Kinder auch.“ Nach einer sehr bewegten Jugend, die sie nach dem Abitur 1977 von Paris nach Münster und Düsseldorf führte, ist die 62-Jährige 1985 zurückgekehrt in ihre Heimatstadt – und geblieben. Parteimitglied der Grünen ist sie seit 2009.

„Grün war ich aber eigentlich schon immer“, erklärt die zweifache Mutter. „Seit Anfang der 1990er bin ich aktiv in der Anti-Atomkraft-Bewegung, der Frauenbewegung – Parität ist mir sehr wichtig.“ Bei den Grünen sei die gegeben. „Alle ungeraden Plätze sind für Frauen reserviert, auch die Nummer 1. Da hast du als Frau weniger zu kämpfen.“ Für die gelernte Zahntechnikerin ist es ihre erste Ratskandidatur. Sie ist für den Wahlbezirk 5070 (Kreissparkasse Eidamshauser Straße 35a) aufgestellt. „Aufgrund der fortschreitenden Klimakatastrophe muss sich sofort etwas ändern. Im Rat haben wir die Möglichkeit, Zeichen zu setzen. Photovoltaikanlagen auf den städtischen Gebäuden wären beispielsweise wichtig, außerdem solidarische Landwirtschaftsprojekte wie die Selbsterntegärten hier in Mettmann zu unterstützen und ein Ausbau des Radverkehrs.“ Ein weiteres Hauptthema der Mettmannerin ist der Antifaschismus. Seit 2019 ist sie aktiv beim Aktionsbündnis Omas gegen Rechts. „Ich will ein Zeichen setzen“, sagt Heike Linnert. „Ich bin zu 150 Prozent Antifaschistin und wenn ich was gegen Faschismus in Deutschland machen kann, dann mache ich das. Ich mach dann nicht nix.“

Rebecca Türkis ist seit vier Jahren bei den Grünen und seit eineinhalb Jahren Sprecherin der Partei in Mettmann. „Grün gewählt habe ich aber schon immer und im Herzen war ich auch schon immer Grüne. Ich hatte vorher nur nicht die Zeit, mich zu engagieren.“ Auch die 41-jährige Unternehmensberaterin und Mutter zweier Kinder, die seit 2011 mit ihrer Familie in Mettmann lebt, kandidiert zum ersten Mal für den Rat. Ihr Wahlbezirk: 5100 (KiTa am Laubacherfeld, Champagne 14).

„Ich wünsche mir eine Veränderung für unsere Gesellschaft und ich möchte Teil dieser Veränderung sein“, sagt Türkis. „Gerade hier vor Ort, da, wo man lebt, kann man mitgestalten.“ Nachhaltigkeit ist ihr „Herzensthema“ und alles, was dazu gehört. „Da fließt viel rein, die Klimakrise natürlich, die uns auch lokal immer mehr trifft. Unser Ziel in Mettmann ist es ja, bis 2035 CO2-neutrale Stadt zu werden. Da müssen wir jetzt was ändern, zum Beispiel in der Verkehrspolitik und uns auch fragen: Wie können wir nachhaltig wirtschaften?“ Natürlich könne man die Klimakrise auch nicht ohne die sozialen Aspekte betrachten.