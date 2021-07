Spenden von Amazon und Sparkasse : Die Schulmaterialkammer ist dank Spenden gut ausgestattet

Rheinberg Die Schulmaterialkammer der Rheinberger Kolpingsfamilie ist auf Spenden angewiesen. Rund 6000 Euro braucht die Initiative pro Jahr, um Kinder aus finanzschwachen Familien fürs neue Schuljahr ausstatten zu können.

Als das Team der Schulmaterialkammer 2020 vor dem neuen Schuljahr Kindern aus finanzschwachen Familien Hefte, Stifte, Zeichenblöcke, Füller und Anspitzer zur Verfügung stellte, gab es leichte Verwunderung. Denn anders als in den Jahren zuvor kamen auffällig wenige Erstklässler. Der Grund war schnell gefunden: Amazon in Rheinberg unterstützte mit dem Projekt „Back to school“ Erstklässler, unter anderem der St.-Peter-Grundschule in Rheinberg.