Coronafälle in Geldern : Zahl der infizierten Hochzeitsgäste steigt auf 60

Coronafälle in Geldern

Geldern Gut die Hälfte der Besucher einer Hochzeit in Rheinberg ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Alle sind in Quarantäne. Die Kontaktpersonen müssen ermittelt werden.

Mit Spannung waren die noch offenen Testergebnisse der Gäste aus Geldern erwartet worden. Wie berichtet, hatte es nach einer Hochzeit in Rheinberg zahlreiche Corona-Infektionen gegeben. 111 Gäste aus Geldern waren insgesamt getestet worden. Am Freitag lagen bereits 98 Laborergebnisse vor (88 Prozent). Danach waren 54 Gäste positiv.

Am Samstag teilte der Kreis Kleve nun mit, dass von den noch ausstehenden 13 Tests sechs positiv waren. Damit erhöht sich die Gesamtzahl der Infizierten nach der Hochzeit auf 60. Ein Ergebnis stehe noch aus, so der Kreis Kleve.

Der so genannte 7-Tage-Inzidenz, der für einen Lockdown mitentscheidend ist, hat sich damit im Vergleich zu Freitag nur leicht erhöht. In den vergangenen sieben Tagen gab es im Kreisgebiet 82 neue labordiagnostisch bestätigte Corona-Infektionen. Dies ergibt im Kreis Kleve eine 7-Tage-Inzidenz von 26,2 (Freitag: 21,8). Die Grenze liegt bei 50.

54 Infizierte nach Hochzeitsfest in Rheinberg

54 Infizierte nach Hochzeitsfest in Rheinberg : „Jetzt müssen wir mit der Situation professionell umgehen“

Ausbruch in Geldern

Ausbruch in Geldern : Zahl der Corona-Infektionen nach Hochzeit steigt auf 54

Mehr als 50 Infizierte nach Hochzeitsfest in Rheinberg

Festgesellschaft aus Geldern in Quarantäne

Festgesellschaft aus Geldern in Quarantäne : Mehr als 50 Infizierte nach Hochzeitsfest in Rheinberg

Wichtigste Aufgabe der Mitarbeiter des Gelderner Ordnungsamtes ist jetzt, die Kontaktpersonen aller positiv getesteten Gäste zu ermitteln. Dann sollen auch diese Personen in Quarantäne geschickt und entschieden werden, ob es weitere Test gibt.

Wie berichtet, war nach einer Hochzeit in Rheinberg bei einer Frau das Coronavirus festgestellt worden. Die Frau war aus Schweden zu der Hochzeit angereist, sie fühlte sich nach dem Fest nicht gut und wurde daraufhin untersucht. Dabei wurde die Infektion festgestellt. Daraufhin entschied der Kreis Kleve, alle Gäste aus Geldern in Quarantäne zu schicken und testen zu lassen. Bei der Befragung habe sich herausgestellt, dass die Besucher auch ihre Plätze verlassen und getanzt hätten, was bei einer Hochzeit ja üblich ist. Das Gesundheitsamt hatte die Besucher aus Geldern daher als Kategorie 1 eingestuft und Quarantäne und Tests veranlasst.